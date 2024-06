Ostasienreise: Habeck besucht Grenze zu Nordkorea

Habeck besichtigt "Blaue Baracke"

Die Militärverwaltung hatte eine Begleitung Habecks durch Journalisten bei diesem Teil von seinem Besuch in der so genannten Demilitarisierten Zone (DMZ) untersagt. Aus seiner Delegation hieß es, Habeck sei von einem US-Soldaten des UN-Kommandos über die Geschichte der Grenze und die Sicherheitslage an und in der demilitarisierten Zone informiert worden.