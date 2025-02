Konflikt in Nahost: Israel identifiziert zwei Kinderleichen

Ariel Bibas sei zum Zeitpunkt seines Todes vier Jahre und Kfir Bibas zehn Monate alt gewesen. Bei der dritten von der Hamas übergebenen Leiche handele es sich jedoch nicht um ihre Mutter Schiri Bibas. Die Armee habe die Familie Bibas über den Tod von Ariel und Kfir Bibas informiert, hieß es weiter in der Mitteilung. Die beiden haben auch die deutsche Staatsangehörigkeit.

Nach Einschätzung von Experten auf der Basis von Geheimdienstinformationen und forensischer Untersuchungsergebnisse seien "Ariel und Kfir im November 2023 in Gefangenschaft brutal von Terroristen ermordet worden". Nach Darstellung der Hamas waren sie bei einem israelischen Bombardement getötet worden.

Militär: Dritte Leiche gehört einer anonymen Person

Die Untersuchung habe ergeben, dass es sich bei der dritten Leiche um keine der anderen verbliebenen Geiseln in der Gewalt der Hamas, hieß es in der Mitteilung der Armee. "Dies ist eine anonyme, nicht identifizierte Leiche." Dies sei ein schwerer Verstoß der Terrororganisation Hamas gegen die Vereinbarung, vier getötete Geiseln an Israel zu übergeben.