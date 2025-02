Israel entsetzt über Zustand von drei freigelassenen Geiseln

Nach 16 Monaten Gefangenschaft hat die Hamas drei weitere israelische Geiseln freigelassen. Entsetzen herrscht über den schlechten gesundheitlichen Zustand der Männer. 08.02.2025 | 1:42 min

Die islamistische Hamas hat im Rahmen eines Waffenruhe-Abkommens mit Israel drei weitere Geiseln freigelassen. Israel entließ im Gegenzug 183 palästinensische Häftlinge aus seinen Gefängnissen.

Ohad Ben Ami (56), der Berichten zufolge auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, Or Levy (34) und Eli Scharabi (52) waren für 16 Monate in Geiselhaft im Gazastreifen . Ihr abgemagertes und blasses Aussehen sorgte in Israel für Entsetzen.

Die Direktorin des Scheba-Krankenhauses in Ramat Gan, Jael Frenkel Nir, teilte mit, der Gesundheitszustand der Geiseln sei schlecht. Or Levy und Eli Scharabi seien in einem "schlechten" gesundheitlichen Zustand zurückgekehrt. "Die Folgen von 491 Tagen in Gefangenschaft sind offensichtlich (...) und ihr Gesundheitszustand ist schlecht", sagte die Krankenhausdirektorin.

Zustand der Geiseln diesmal schlechter

Es sei das vierte Mal, dass ihr Krankenhaus seit Beginn der Waffenruhe am 19. Januar freigelassene Geiseln untersucht habe, "und die Situation ist dieses Mal ernster", fügte sie hinzu. Ohad Ben Ami befinde sich in einem "ernsten Ernährungszustand", sagte Gil Fire, stellvertretender Leiter des Ischilow-Krankenhauses in Tel Aviv. Es sei "offensichtlich, dass Ohad in einem ernsten Ernährungszustand zurückgekommen ist und erheblich an Gewicht verloren hat".

Angehörige und Politiker in Israel reagierten angesichts des augenscheinlich schlechten Zustands der freigelassenen Männer bestürzt. Die Tochter von Ohad Ben Ami (56), sagte israelischen Medien zufolge, sie habe ihren Vater kaum wiedererkannt. Sie wolle ihn einfach nur umarmen, sagte Ella Ben Ami.

Dreijähriger freut sich auf den Vater

Der Bruder von Or Levy sagte israelischen Medien zufolge, es sei schwer, ihn so zu sehen, nach allem, was er durchgemacht habe. Dessen dreijähriger Sohn sei aufgeregt und könne es kaum erwarten, seinen Vater wiederzusehen, sagte Tal Levy demnach. Die Mutter des Kindes war bei dem Hamas-Massaker im Süden Israels am 7. Oktober 2023 auf dem Nova-Musikfestival getötet worden.

Die Angehörigen von Eli Scharabi, dessen Frau zusammen mit den beiden gemeinsamen Töchtern am 7. Oktober von Terroristen ermordet wurde, zeigten sich erleichtert über dessen Freilassung. Gleichzeitig seien sie "betrübt, aber nicht überrascht" über den schlechten körperlichen Zustand der freigelassenen Männer, hieß es.

Herzog: Verbrechen gegen die Menschlichkeit

"So sieht ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit aus", erklärte der israelische Staatspräsident Isaac Herzog angesichts des Zustands der Geiseln. "Die ganze Welt muss auf Ohad, Or und Eli blicken, die nach 491 Tagen Hölle, ausgehungert, abgemagert und leidend, zurückkehren."

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte, die "schockierenden Bilder" würden nicht unbeantwortet bleiben. Er kündigte Maßnahmen an - ohne Details zu nennen. Regierungsangaben zufolge beschwerte sich Israel bei den zwischen dem Land und der Hamas vermittelnden Staaten Katar, Ägypten und den USA.

Unter Familien der Geiseln, die erst in einer zweiten Phase des Deals freikommen sollen, verschärften die Bilder der Männer die Angst um den Zustand ihrer Angehörigen in der Gewalt der Islamisten.

Noch 76 Geiseln im Gazastreifen

Derzeit werden israelischen Angaben zufolge noch 76 Geiseln im Gazastreifen festgehalten. 35 von ihnen dürften jedoch vermutlich nicht mehr am Leben sein.

Während der ersten sechswöchigen Phase der Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas sollen 33 Gaza-Geiseln gegen 1.904 inhaftierte Palästinenser ausgetauscht werden. Mit der jetzigen, fünften Freilassungsaktion kamen insgesamt 16 israelische Geiseln frei. Die Hamas ließ auch fünf Thailänder frei, was jedoch nicht Teil der Vereinbarung war. Im Gegenzug ließ Israel 583 Palästinenser frei.

