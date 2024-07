Was zum Tod des Hamas-Chefs bekannt ist

Wer war Ismail Hanija?

Seitdem lebte Hanija auch mehrheitlich in der katarischen Hauptstadt Doha, wo das Politbüro seit 2012 ansässig ist. Dort genießen die Hamas-Führer zumindest einen gewissen diplomatischen Schutz. In die Verwaltung des Gazastreifens war er so nur begrenzt eingebunden, sondern diente als internationaler Vertreter der Hamas, deren Führung in Gaza kaum reisen konnte.