Gazastreifen: Hamas signalisiert weitere Zugeständnisse

Die Terrororganisation Hamas, die seit 2007 die Macht im Gazastreifen ausübt, ist nach Presseberichten bereit, die Verwaltung des Gebietes an eine noch zu bildende neue palästinensische Autorität zu übergeben. Das meldet die britische BBC unter Berufung auf einen hochrangigen Hamas-Funktionär. Eine Hamas-Delegation wird noch am heutigen Dienstag in Kairo erwartet.