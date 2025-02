Hamas setzt Geiselfreilassungen "bis auf Weiteres" aus

Die Hamas will die geplante Freilassung von drei israelischen Geiseln vorerst aussetzen. Israel habe sich demnach nicht an die Vereinbarungen des Waffenstillstands gehalten.

Hinter dem Stopp der Geisel-Freilassungen stehe auch ein wachsendes Misstrauen der Hamas, so ZDF-Korrespondent Reichart. Dazu habe US-Präsident Trumps Umsiedlungsplan beigetragen.

Vorwurf: Israel hält sich nicht an Abmachung

Israel habe die Rückkehr von Vertriebenen in den nördlichen Gazastreifen verzögert, das Feuer an verschiedenen Stellen des Küstenstreifens eröffnet und die Einfuhr von Hilfsgütern behindert, begründete Obeida die Verschiebung der Freilassung. Die Hamas hingegen habe sich an alle Abmachungen gehalten.