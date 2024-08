Israel: Wirtschaftsminister der Hamas getötet

Angesichts eines befürchteten Angriffs des Iran und seiner Verbündeten auf Israel laufen die diplomatischen Bemühungen zur Beruhigung der Lage in Nahost auf Hochtouren. Die Außenminister der G7-Staaten riefen die beteiligten Seiten am Sonntagabend in einer Erklärung auf, "von jeder Initiative abzusehen, die den Weg des Dialogs und der Mäßigung behindern und eine neue Eskalation begünstigen könnte".