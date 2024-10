US-Wahlkampf: Harris grenzt sich in Interview von Biden ab

Harris griff in dem TV-Gespräch mit Moderator Bret Baier ihren Rivalen Donald Trump scharf wegen dessen Äußerung an: In den USA gebe es einen "Feind im Inneren". Harris warf Trump vor, "instabil" und für das Amt ungeeignet zu sein. Er rede von "einem Feind im Inneren" und wolle das Militär gegen Menschen einsetzen, die nicht seiner Meinung seien.