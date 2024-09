Kamala Harris pocht auf strengere Grenzkontrollen zu Mexiko

Das Gesetz sieht unter anderem den Einsatz von zusätzlichen 1.500 Grenzbeamten und moderner Technik zum Aufspüren von geschmuggeltem Fentanyl vor. Mit vor allem in China hergestellten Chemikalien wird das künstliche Opioid häufig in Mexiko produziert und von dort in die USA geschmuggelt . In den USA sterben jährlich etwa 75.000 Menschen an einer Fentanyl-Überdosis.