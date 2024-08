Kamala Harris: Ein Patriotismus-Versprechen für Amerika

Beim Baseball würde man sagen, sie hat den Ball aus dem Stadion geschlagen. Kamala Harris hat zum ersten Mal in vielen Punkten konkret gesagt, was sie will - darunter auch Freiheit und Sicherheit für die Palästinenser und eine bärenstarke Nato - und wer sie sein will: Eine Präsidentin für alle Amerikaner, der ein friedlicher Übergang der Macht heilig ist.