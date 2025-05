Harvard: Klage gegen Aufnahmestopp

Die US-Eliteuniversität Harvard hat Klage gegen den Aufnahmestopp für ausländische Studenten eingereicht. Die Vorgabe des Heimatschutzministeriums verstoße gegen die Verfassung und werde "unmittelbare und verheerende Auswirkungen für Harvard und mehr als 7.000 Visuminhaber" haben, heißt es in der am Freitag bei einem Bundesgericht in Boston eingereichten Klage. Harvard bitte das Gericht, die Umsetzung der Maßnahme per einstweiliger Verfügung zu stoppen.