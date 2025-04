Elite-Uni Harvard lehnt Trump-Forderung ab - Gelder gekürzt

Keine Regierung - unabhängig davon, welche Partei an der Macht ist - sollte vorschreiben, was private Universitäten lehren dürfen,

An US-Universitäten sind Wissenschaftler*innen verunsichert und sehen durch die Trump-Regierung die freie Forschung in Gefahr. Viele können sich vorstellen, die USA zu verlassen.

Trump-Regierung friert Milliarden ein

Das hat finanzielle Kosequenzen für die Universität. Die US-Administration unter Trump reagierte prompt und kündigte an, der weltweit angesehenen Universität nun Bundesmittel in Höhe von von 2,2 Milliarden US-Dollar (rund 2 Milliarden Euro) streichen. Auch Gelder von bestehenden Verträgen in Höhe von 60 Millionen US-Dollar (rund 53 Millionen Euro) sollen eingefroren werden.

Begründet wurde der Schritt mit angeblicher Missachtung von Bürgerrechten und unzureichendem Einsatz gegen Antisemitismus an der renommierten Uni. In einer Mitteilung des US-Bildungsministeriums heißt es:

Was die US-Regierung von Harvard forderte

Trumps Regierung hatte die Universität mit Sitz in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts am Freitag in einem Schreiben aufgefordert, mehrere Änderungen vorzunehmen und Verpflichtungen einzugehen. In dem Schreiben wurde von der Universität verlangt,