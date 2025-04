Clüver Ashbrook: Unis haben "schwierigen Kampf" vor sich

Trump wirft Harvard eine "politische, ideologische und von Terroristen inspirierte" Haltung und Antisemitismus auf dem Campus vor. Die Harvard-Leitung reagierte empört. Andere Elite-Universitäten wie die Columbia in New York sind angesichts von angedrohten Streichungen bereits auf Trumps Forderungen eingeschwenkt.

Langfristiges Ziel: Staatliche Kontrolle über Unis

... ist eine deutsch-amerikanische Politologin, USA-Expertin und Senior Advisor bei der Bertelsmann Stiftung. Zuvor leitete sie das Future of Diplomacy Project an der Harvard Kennedy School und war Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.

"Schlussendlich steht auf dem Zettel, den zum Beispiel die Harvard-Universität bekommen hat, dass die Universität in ihrer Funktion als Bastion der freien Lehre, der Meinungsfreiheit in dem Sinne zerrüttet werden soll", erklärt die Politologin. Die Columbia-Universität solle mittelfristig komplett der Trump-Regierung unterstellt werden. "Das ist eben auch das, was sich eine Trump-Regierung für andere elitäre Universitäten vorstellen würde."

Harvard: Stimmung aufgeheizt

Dass an den Universitäten Fehler gemacht wurden, stelle sie nicht in Abrede, allerdings hätten die Unis sich nachweislich bemüht, gegenzusteuern. Harvard hatte sich im Januar bereit erklärt, zusätzlichen Schutz für jüdische Studenten zu schaffen. Die Universität hatte damit zwei Klagen beigelegt, die sie beschuldigten, eine Brutstätte des Antisemitismus zu sein.

Wie hart würden Trumps Kürzungen die Unis treffen?

Donald Trump befindet sich theoretisch in einem großindustriellen Umbau der Vereinigten Staaten. Das wird in jedem Fall einen Effekt haben.

Wandern US-Top-Forscher ab?

Dass renommierte Forscherinnen und Forscher sich in der Folge abwenden und an europäische Unis wechseln könnten, kann sie sich vorstellen. Mehrere Professoren der Uni Yale haben bereits bekanntgegeben, dass sie künftig in Kanada forschen. Die Ambitionen, Top-US-Wissenschaftler zu locken, seien in Europa gegeben. Es komme allerdings darauf an, dass diese dann vergleichbare Mittel und Bedingungen vorfänden wie in den USA.