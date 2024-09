Tod von Nasrallah: Wie es mit der Hisbollah jetzt weitergeht

Hassan Nasrallah war in den vergangenen drei Jahrzehnten die zentrale, prägende Figur nicht nur der libanesischen Hisbollah, sondern der gesamten pro-iranischen 'Axe des Widerstands' in der Region. Er hat die Hisbollah von einer Untergrundorganisation in eine libanesische Partei und regionale Militärmacht entwickelt, deren Einfluss bis in den Irak, Syrien und Yemen zu spüren waren.