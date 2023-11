Ukraine-Hilfe: "Die Waffen werden ja weiter geliefert"

Zwar hatte Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) Bedenken bezüglich der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern geäußert - Heusgen führt die Zurückhaltung aber auf die Sorge zurück, dass die Ukraine möglicherweise deutsche Daten oder deutsche Programmierer benötigt, um diesen Waffe einsetzen zu können - "also deutsche Soldaten auf dem Boden der Ukraine." Diese Sorge müsse man ernst nehmen, so Heusgen. Seiner Meinung nach seien die Ukrainer aber bereits in der Lage, dies selbst zu übernehmen.