Trump-Putin-Telefonat - Heusgen: Nun schlägt Europas Stunde

Christoph Heusgen ist seit 2022 Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und lädt wieder in den Bayerischen Hof

: Positiv ist, dass jetzt Bewegung in die Sache gekommen ist, dass Verhandlungen bevorstehen. Was einen schon ein bisschen erstaunt, ist, dass auf amerikanischer Seite Positionen relativ früh hergegeben werden, die eigentlich im Laufe der Verhandlungen auf der Tagesordnung hätten stehen müssen. Dass die Ukraine nicht Mitglied der Nato wird, das ist eine Grundsatzentscheidung und die sollte man nicht bei Verhandlungen schon vorab hergeben.

Donald Trump hat angekündigt, sofortige Verhandlungen über die Ukraine mit Wladimir Putin starten zu wollen. "Die Ukraine haben allen Grund, pessimistisch zu sein", so Politikwissenschaftler Prof. Carlo Masala.

: Welche Rolle spielt Europa noch, wenn die Präsidenten Trump und Putin am Telefon die wichtigen Deals machen?

Heusgen : Medwedew sollte sich mal um sein eigenes Land kümmern. Es gibt große Probleme in Russland. Die wirtschaftliche Situation ist sehr schlecht. Russland ist heute, wie John McCain einmal gesagt hat, zur Tankstelle Chinas geworden. Und ob man darauf so stolz sein kann, das lasse ich mal dahingestellt.

Viele europäische Außenminister äußern Kritik an Trumps Zugeständnissen für Putin. Sie fordern in einer gemeinsamen Erklärung, Europa an den Verhandlungen mit Putin zu beteiligen.

