Hoffen auf weitere Hilfskonvois

Israels Armee hat am Wochenende ihre Angriffe auf den Norden Gazas noch einmal verstärkt. Unterdessen verschlechtert sich die Lage für die palästinensischen Zivilisten. 22.10.2023 | 2:07 min

Nachdem erste Hilfslieferungen am Samstag den Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah nach tagelangem Ringen erreicht hatten, hoffen die Vereinten Nationen auf weitere Konvois - auf ägyptischer Seite der Grenze warten seit Tagen rund 200 Lastwagen mit etwa 3.000 Tonnen dringend benötigter Hilfsgüter darauf, die Lieferungen in den Gazastreifen zu bringen.

Zunächst hatte es in Medienberichten geheißen, dass am Sonntag ein zweiter Konvoi aus 17 Lastwagen mit Arzneimitteln, Essen und anderen Hilfsgüter bereits in den Transitbereich der gemeinsamen Grenze gefahren sei. Das Palästinenserhilfswerk UNRWA widersprach diesen Berichten: "Bis jetzt gibt es keinen Konvoi", sagte die Sprecherin Juliette Touma am Sonntagnachmittag. Bis Sonntagabend blieb unklar, ob die Lkw auf dem Weg noch einmal aufgehalten wurden und wenn ja, warum.