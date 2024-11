Vierte Hinrichtung in Singapur innerhalb eines Monats

Der 35-jährige Masoud Rahimi bin Merzad ist am Freitagmorgen im singapurischen Staatsgefängnis gehängt worden. Damit sind im südostasiatischen Stadtstaat allein in diesem Monat insgesamt vier Menschen wegen Drogenvergehen hingerichtet worden. Singapur gehört zu 52 Staaten weltweit, in denen die Todesstrafe noch vollzogen wird.