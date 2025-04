Amnesty: Höchste Zahl an Hinrichtungen seit 2015

Unter anderem in Iran hatten die Behörden 2024 auf die Todesstrafe zurückgegriffen, um Personen hinzurichten, die das System der Islamischen Republik mit der "Frau, Leben, Freiheit"-Bewegung in Frage gestellt hatten, so die Menschenrechtsorganisation weiter. Mindestens zwei Personen, darunter ein Jugendlicher mit einer psychischen Erkrankung wurden in Zusammenhang mit der Bewegung hingerichtet. Weitere zehn Personen der Bewegung wurden 2024 zum Tode verurteilt und seien laut Amnesty unmittelbar von der Hinrichtung bedroht.