Hisbollah zu Explosionen: "Alle roten Linien überschritten"

Im Libanon waren am Mittwoch hunderte Walkie-Talkie-Funksprechgeräte explodiert , nachdem bereits am Tag zuvor hunderte Funkempfänger, sogenannte Pager, von Hisbollah-Mitgliedern explodiert waren. Gesundheitsminister Firass Abiad zufolge wurden bei der ersten Explosionswelle zwölf Menschen getötet, bei der zweiten Welle am Mittwoch starben demnach 25 Menschen. Die Schiitenmiliz macht Israel verantwortlich. Hisbollah-Chef Nasrallah kündigte eine interne Untersuchung zu den Vorfällen an.