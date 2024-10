Terrorismus-Experte: Woher die Hisbollah ihre Geldmengen hat

Der dritte große Topf sei alles, was an Finanzaktivitäten in Libanon stattfindet. Da gebe es Firmen, die der Hisbollah gehören, aber auch Finanzinstitute, die von ihr kontrolliert werden. Eines dieser Finanzinstitute, ein wichtiges, wurde jetzt durch Israel bombardiert, so Terrorismusforscher Schindler.