Nahost-Konflikt: Hisbollah-Chef droht Israel mit Vergeltung

Der Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah sieht den Nahost-Konflikt nach der Tötung eines ranghohen Kommandeurs der Gruppe in einer neuen Phase. Nasrallah wandte sich per Videoschalte an die Teilnehmer einer Trauerfeier für den getöteten Fuad Schukr und kündigte Vergeltung an, blieb allerdings wie meist in seinen Reden vage.