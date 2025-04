Beim Marsch der Lebenden kommen am israelischen Holocaust -Gedenktag jährlich Menschen zusammen, um den Opfern der Gräueltaten zu gedenken. In diesem Jahr sind auch freigelassene Geiseln aus Israel dabei, die von der Hamas zuvor verschleppt worden waren. Beim sogenannten Marsch der Lebenden ziehen sie von Auschwitz zum Vernichtungslager Birkenau.

80 Jahre nach der Befreiung des KZ Buchenwald und in Zeiten des Rechtspopulismus mahnen die letzten Zeitzeugen: Das Gedenken an den Holocaust muss aufrecht erhalten werden.

Für die neuen Nazis ist die Arbeit noch nicht zu Ende gebracht, auch wenn sie so tun, als hätte ihre Ideologie mit Auschwitz nichts zu tun und Auschwitz ginge sie nichts an.

Gerade sie fordern immer wieder das Ende des sogenannten "Schuldkults", sie denunzieren das Holocaust-Mahnmal als "Denkmal der Schande" und jede Lehrerin und jeder Lehrer, die mit ihrer Schulklasse in die Gedenkstätte nach Auschwitz fahren, sind ihnen ebenso ein Dorn im Auge wie die Gedenkstätten in Deutschland und deren pädagogische Arbeit. Deshalb an dieser Stelle ein großer Dank an alle, die mit ihren Klassen Gedenkstättenfahrten durchführen und an all jene, die diese Fahrten finanziell unterstützen.