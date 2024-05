Im bislang größten Prozess wegen angeblicher Verstöße gegen das umstrittene sogenannte Sicherheitsgesetz sind in Hongkong 14 Demokratie-Aktivisten schuldig gesprochen worden. Zwei weitere wurden freigesprochen, wie das Hohe Gericht am Donnerstag mitteilte. Alle 16 hatten auf nicht schuldig plädiert. Die Anklage lautete zum Umsturz der staatlichen Ordnung.

Zahlreiche prominente Angeklagte

Die auch als "Hongkong 47" bezeichnete Gruppe von Oppositionellen war bereits vor mehr als drei Jahren angeklagt worden. Unter ihnen sind zahlreiche prominente Aktivisten wie der ehemalige Studentenführer Joshua Wong und Juradozent Benny Tai und zahlreiche ehemalige Abgeordnete. Ihnen wird vorgeworfen, sich vor drei Jahren an den inoffiziellen Vorwahlen der prodemokratischen Opposition beteiligt zu haben. Sie hätten eine Mehrheit im Parlament angestrebt, um Haushaltsbeschlüsse zu blockieren und damit die Regierung zu stürzen, so die Staatsanwaltschaft. Damit hätten die Angeklagten gegen das im selben Jahr eingeführte sogenannte Sicherheitsgesetz verstoßen.

Umstrittenes Gesetz

Das Gesetz richtet sich gegen Aktivitäten, die die Kommunistische Partei Peking als subversiv, separatistisch, terroristisch oder konspirativ einstuft. Kritiker sprechen von einem massiven Eingriff in die Freiheiten und Autonomie der ehemaligen britischen Kronkolonie. Diese waren bei der Rückgabe Hongkongs an die Volksrepublik 1997 garantiert worden war. Die Zentralregierung in Peking indes verteidigt das Gesetz als notwendig, um die Stabilität in Hongkong aufrechtzuerhalten. Es war nach massiven prodemokratischen Protesten eingeführt worden.