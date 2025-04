Laschet bei "illner": Müssen die USA an Bord halten

"Trumps Deal - Putins Sieg?" fragt die ZDF-Sendung "maybrit illner". Die Antwort der Runde: ein mehrstimmiges Ja. Laut CDU-Außenpolitiker Armin Laschet sind sich der ukrainische Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie viele Stimmen in Europa und den USA einig, dass die Forderungen Donald Trumps unannehmbar seien.

Es ist klug, alles zu tun, um die Amerikaner an Bord zu halten.

Mit Blick auf Europa sagt Laschet: "Wir müssen kurzfristig alles bündeln, was wir an Unterstützung geben können, um die Verhandlungsposition zu stärken." Zudem müsse Europa sich in einer völlig neuen Dynamik neu ordnen.