Weber bei "illner": Europäische Friedenstruppe notwendig

Der Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber ( CSU ), hat an die Europäer appelliert, die Bildung einer europäischen Friedenstruppe zur Absicherung der Ukraine in Angriff zu nehmen. Bei "maybrit illner" sagte Weber am Donnerstag, langfristig habe die Ukraine das Recht zur Aufnahme in die Nato , fügte aber hinzu: