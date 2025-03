Auf Demonstrationen in der Türkei, aber auch im Ausland wie beispielsweise gestern in Köln, zeigt sich die Beliebtheit des CHP-Politikers - und damit auch wie gefährlich er als Konkurrent für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist.

...welche Bedeutung die U-Haft Imamoglus für die Präsidentschaftskandidatur der CHP hat

Ob Imamoglu in der Zukunft tatsächlich an einer Präsidentschaftswahl teilnehmen kann, hänge vom Ausgang des Prozesses und einer möglichen Strafe gegen ihn ab, sagt Türkei-Experte Yasar Aydin.

Wenn er wegen des Terrorismus-Vorwurfs schuldig gesprochen würde, dürfe er nicht mehr kandidieren. Vor seiner Verhaftung am Mittwoch wurde Imamoglu sein Hochschulabschluss aberkannt - auch dieser ist eine Voraussetzung für eine Präsidentschaftskandidatur in der Türkei. Die Annulation des Abschlusses und der Prozess selbst könne juristisch angefochten werden, sagt Aydin. Wie vielversprechend das wäre, bleibt unklar.

...was die Inhaftierung Imamoglus bezwecken soll

Er wurde in einer Nacht- und Nebelaktion verhaftet, obwohl er erst einmal zum Verhör eingeladen werden musste. Das ist nicht geschehen. Das ist nicht legal, was da passiert ist. Und wir beobachten seit mehreren Tagen, mehreren Wochen eine Kampagne gegen ihn, eine Denunziationskampagne.

Die Beschuldigungen der Korruption und Terrorunterstützung gegen Imamoglu gehörten zum "Standardrepertoire, das gegen diejenigen erhoben wird, die für Erdogan und seine Macht gefährlich werden oder wurden", erklärt der Experte. Politische Kritiker wie Osman Kavala und Selahattin Demirtas von der prokurdischen DEM-Partei säßen seit über zehn Jahren in der Türkei in Haft.

...wie es um den Rückhalt von Erdogan steht

Die Einschüchterung der Opposition diene auch Erdogans Machterhalt: In der Vergangenheit habe Erdogan an Popularität verloren und sei in Meinungsumfragen weniger populär als sein CHP-Herausforderer, so Aydin. Imamoglu konnte sich demnach bereits viermal gegen einen Kandidaten der AKP durchsetzen und hätte es geschafft "Erdogan den Nimbus der Unbesiegbarkeit zu nehmen".