Indien und Pakistan - Kaschmir-Konflikt: Was dahinter steckt

Woher stammt die Feindschaft zwischen Indien und Pakistan?

Was ist der Kaschmir-Konflikt und warum ist die Region so umstritten?

Was ist in den letzten Tagen passiert?

Am Dienstag griffen bewaffnete Kämpfer Touristen in der Region Kaschmir an. Sie eröffneten nahe dem Urlaubsort Pahalgam im von Indien kontrollierten Süden Kaschmirs das Feuer auf eine Gruppe von Urlaubern.

Seitdem ist die Lage an der Grenze äußerst angespannt. Am Freitag kam es zu einem Schusswechsel entlang der Line of Control - konkret im Leepa-Tal in der von Pakistan kontrollierten Kaschmir-Region. Nach Angaben eines Vertreters im Pakistan-administrierten Kaschmir lieferten sich indische und pakistanische Soldaten in der Nacht zum Freitag ein Feuergefecht in diesem Grenztal​. Beide Seiten warfen sich gegenseitig vor, die Waffenruhe als Erstes gebrochen zu haben.