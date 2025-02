Doch was ist das für ein Strafgericht, das aus der Idee der Nürnberger Prozesse in Deutschland entstand, dem 125 Staaten angehören, der schon "europäisches Gericht gegen Afrikaner" genannt wurde - und warum gehören die USA nicht dazu?

Was ist der Internationale Strafgerichtshof und wie arbeitet er?

Heute sind 125 Staaten Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs, darunter beispielsweise alle EU -Länder, viele südamerikanische und afrikanische Länder. Große und wichtige Staaten wie die USA, China Russland und Israel sind bis heute nicht Mitglieder und erkennen den IStGH nicht an. Professor Florian Jeßberger ist unter anderem auf Internationales Strafrecht spezialisiert, lehrt an der Humboldt Universität in Berlin und weiß, warum:

Wie viel Macht hat der IStGH?

Der IStGH hat ein großes Problem, das viele internationale Organisationen haben, nämlich "dass dieser Gerichtshof keine eigenen Vollzugs-, Ermittlungs- und Polizeibehörden hat", so Prof. Jeßberger. Für das Hauptverfahren und die Verurteilung müssen die Angeklagten beim Gericht in Den Haag anwesend und somit vorher aufgegriffen worden sein.

Was für Kritik gibt es am IStGH?

"Das ist richtig und das kann man durchaus kritisch sehen", so Jeßberger, "Aber es gibt auch Gründe, weshalb es zu dieser Häufung von Verfahren mit Bezug zu Afrika kam. Zum Beispiel, weil die Tatortstaaten zum Teil die Verfahren selbst an den Gerichtshof überwiesen und mit diesem kooperiert haben, was in anderen Situationen eben nicht der Fall war."