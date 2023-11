Al-Arabija-Moderatorin nimmt Hamas-Führer in die Mangel

In einem Al-Arabija-Interview rechtfertigt ein Hamas-Führer den Großangriff auf Israel vom 7. Oktober. Die Moderatorin widerspricht deutlich und stellt herausfordernde Fragen.

Moderatorin nimmt Hamas-Führer in die Mangel

Chalid Maschal (2009) ist ein politischer Führer der palästinensischen Terrororganisation Hamas. Quelle: AP

Ein kritisches Interview des arabischen Senders Al-Arabija mit einem Hamas-Führer nach dem Massaker der Islamistenorganisation in Israel hat für Aufmerksamkeit gesorgt.

Eine Moderatorin des Senders bezweifelt darin die Argumentation des Hamas-Mitglieds Chalid Maschal, der Großangriff sei Teil des "legitimen Widerstands" der Palästinenser. "Wie kann man verlangen, dass der Westen und die Welt im Allgemeinen die palästinensische Sache unterstützen, während die Dinge, die die Hamas israelischen Zivilisten angetan hat, Schlagzeilen machen?", fragt die Ägypterin Rascha Nabil in dem bereits am Donnerstag ausgestrahlten Interview. "Ist es Teil der Ideologie der Hamas, Zivilisten so zu behandeln?"

Moderatorin: Werden Sie sich entschuldigen?

Die im Gazastreifen herrschende Islamistenorganisation konzentriere ihren Widerstand auf Soldaten, betonte Maschal.

Aber in allen Kriegen gibt es einige zivile Opfer. Wir sind nicht für sie verantwortlich. Chalid Maschaal

Die Moderatorin kontert: "Werden Sie sich für das, was den israelischen Zivilisten am 7. Oktober angetan wurde, entschuldigen?".

Von den 1.400 Toten in Israel sind nach Angaben der israelischen Armee gut 300 Soldaten - der Großteil sind Zivilisten. "Von Israel sollte eine Entschuldigung verlangt werden", entgegnete Maschal auf die Frage. "Hamas tötet Zivilisten nicht absichtlich, im Mittelpunkt stehen die Soldaten."

Ausschnitte des Interviews in arabischer Sprache mit englischen Untertiteln:

Moderatorin: Hamas-Angriff gleicht Kriegserklärung

Die Art des Hamas-Angriffs gleicht aus Sicht der Moderatorin einer Kriegserklärung. "Einige Leute fragen sich daher, was Sie für eine israelische Reaktion erwartet hätten?". Die Menschen unter anderem im Gazastreifen, die nun eine "große menschliche Tragödie" erlebten, seien zu den Attacken nicht konsultiert worden, hält sie Maschal vor. Dieser lebt wie viele Hamas-Führer im Ausland.

Auch die mögliche Öffnung einer weiteren Front in Israel mit der pro-iranischen Hisbollah-Miliz sieht die Ägypterin kritisch. Die Lage der Menschen in dem Land sei ohnehin schon schlecht, ein Krieg das Letzte, was sie gebrauchen könnten. "Die sagen sich: Chalid Maschal sitzt in einem klimatisierten Raum und redet über Krieg."

Hamas-Angriff und Geiselnahme

Die islamistische Hamas war am 7. Oktober mit Hunderten Terroristen in israelische Grenzorte eingedrungen und hatte ein Massaker mit 1.400 Todesopfern angerichtet. Gut 200 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt, darunter Deutsche.

Israel verhängte nach den Hamas-Angriffen eine Blockade des Gazastreifens und bombardiert dort seither Ziele. Bei den Angriffen starben nach jüngsten Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen mindestens 4.137 Menschen.

Auch an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon kommt es seitdem immer wieder zu gewaltsamen Zwischenfällen, die Sorgen vor einer weiteren Eskalation des Konflikts schüren. Dabei gab es auf beiden Seiten bereits Tote.