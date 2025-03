Was auch wichtig ist: Wenn wir das Geld bis zum Juli liegen lassen - im Juli gibt es eine weitere Abstimmung im Europäischen Rat über die Verlängerung der Sanktionen und es ist sehr wahrscheinlich, dass Ungarn gegen eine Verlängerung der Sanktionen stimmen wird. Dann könnte das Geld an Russland zurückgehen. Also: Entweder bekommt die Ukraine das Geld, um sich zu verteidigen, oder Russland bekommt das Geld, um mehr Ukrainer zu töten. Ich denke, wir alle wissen, wo wir das Geld lieber hätten.