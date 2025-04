Trumps Zollpolitik: iPhone-Produktion in USA unwahrscheinlich

Analyst: US-Fertigung könnte iPhone-Preis verdreifachen

Gegen eine Verlegung der Produktion in die USA spricht aus Sicht von Apple unter anderem eine komplexe Lieferkette, die das Unternehmen seit den 1990er-Jahren in China aufgebaut hat. Der Bau neuer Fabriken in den USA würde mehrere Jahre dauern und Milliarden von Dollar kosten.

Diese Einschätzung teilen viele in der Investment-Community, die jeden Schritt von Apple genau verfolgt. Der aktuelle Preis eines iPhones von 1.000 Dollar dürfte bei einer Verlagerung der Produktion in die USA auf mehr als 3.000 Dollar steigen, wie Ives schätzt.

Apple finanzierte KI-Rechenzentrum in Texas

Mit der Ankündigung, in den USA bis 2028 insgesamt 500 Milliarden Dollar zu investieren und 20.000 neue Beschäftigte einzustellen, bemühte sich Apple im Februar um eine Besänftigung Trumps. Keine der Maßnahmen war jedoch an eine iPhone-Produktion in den Vereinigten Staaten geknüpft.

Stattdessen versprach Apple, ein KI-Rechenzentrum im texanischen Houston zu finanzieren. Vertreter der Trump-Regierung zeigten jedoch weiter Zuversicht, dass künftig iPhones im eigenen Land produziert werden. 2017 hatte sich Apple-CEO Tim Cook bei einer Konferenz in China skeptisch darüber geäußert, ob es dafür in den USA genug qualifizierte Fachkräfte gebe.

In immer mehr Bereichen wird die künstliche Intelligenz eingesetzt. Auch Apple will jetzt mit speziellen Smartphone-Anwendungen punkten.

Investieren statt produzieren

Trump hatte schon in seiner ersten Amtszeit vergeblich Druck auf Apple ausgeübt, die iPhone-Herstellung in die USA zu holen. Schließlich nahm die Regierung das iPhone von den Zöllen aus, die der Präsident damals gegen China verhängt hatte. Zu jener Zeit hatte Apple sich zu Investitionen in den USA in Höhe von 350 Milliarden Dollar verpflichtet.