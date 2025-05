Zwei Jahrzehnte lang versuchten Politiker, die dem iranischen Regime nahestehen, in jeder Legislaturperiode das Familienrecht zu ändern und Kleriker in Frauen- und Familienfragen entscheiden zu lassen. 2003 - mit dem Einmarsch der USA - waren diese Parteien und Milizen an die Macht gespült worden. Ähnlich wie im Iran streben sie eine Herrschaft der islamischen Rechtsgelehrten an.