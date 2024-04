Nach Irans Angriff: Wer profitiert von einer Eskalation?

... ist Leiter des Büros des Landes NRW für Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Jugend und Kultur in Tel Aviv. Yaron kam 1973 als Sohn deutschstämmiger Israelis in Haifa zur Welt und wuchs in Düsseldorf auf. Nach einem Studienaufenthalt in den USA kehrte Gil Yaron nach Israel zurück, um in Jerusalem an der Hebrew University Medizin zu studieren. Bis zu seiner Promotion 2006 forschte und veröffentliche er zudem im Feld der Molekularbiologie.



Yaron studierte Arabisch und Politik in Givat Haviva und an der Hebräischen Universität und schrieb für eine Vielzahl hebräischer, deutsch- und englischsprachiger Medien, zuletzt als Israel-Korrespondent.



(Quelle: NRW Infopunkt Israel)