Jahrestag des Hamas-Überfalls: Warten auf den Gegenschlag

Auch in Israel selbst seien die Menschen sehr verängstigt, berichtet ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf aus Tel Aviv. Die von Israel angekündigten Schläge gegen den Iran hätten auch im Land zu großer Verunsicherung geführt, vor allem da Israel ja "an so vielen verschiedenen Fronten Krieg" führe. "Die Menschen haben Angst, dass sie in Tel-Aviv getroffen werden. dass es Anschläge im Land geben könnte", so Eigendorf.