Iran und USA: Atom-Beratungen gehen in Rom in die nächste Runde

Die USA und der Iran wollen in Rom eine zweite Runde der Gespräche über ein Atomabkommen abhalten. Eine Delegation aus dem Iran unter Leitung von Außenminister Abbas Araghtschi ist dafür am Morgen in Italien eingetroffen.

Atomabkommen: Steve Witkoff verhandelt für USA

Laut dem iranischen Sender werden in Rom "indirekte" Gespräche stattfinden. Die USA hatten zuvor erklärt, die Verhandlungen würden direkt geführt. Nach der ersten Runde in Omans Hauptstadt Maskat vor einer Woche hatten beide Seiten von "konstruktiven" Gesprächen gesprochen.

Der Iran hatte am Freitag "ernste Zweifel" an den Absichten Washingtons geäußert. "Obwohl wir ernste Zweifel an den Absichten und Motivationen der amerikanischen Seite haben, werden wir auf jeden Fall an den morgigen Verhandlungen teilnehmen", sagte Araghtschi in Moskau bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow.