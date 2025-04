Iran: Offenbar Hunderte Verletzte bei Hafen-Explosion

Im Anschluss an die "massive Explosion" sei in dem Hafen Schahid Radschee in der Provinz Hormusgan ein Feuer ausgebrochen, berichtete das iranische Staatsfernsehen am Samstag. Videos, die in sozialen Medien kursierten, zeigten dichten Qualm. Viele Verletzte seien in umliegende Kliniken gebracht worden.