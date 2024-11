Gegenschlag noch vor US-Wahlen? : Iran plant offenbar neuen Angriff auf Israel

01.11.2024 | 09:21 |

Die Regierung in Teheran will auf die Angriffe Israels offenbar mit einem Gegenschlag reagieren. Berichten zufolge könnte die Attacke noch vor der US-Wahl am Dienstag erfolgen.