Iran verurteilt Friedensnobelpreisträgerin Mohammadi

Die Menschenrechtsaktivistin Mohammadi, die für ihr Engagement im vergangenen Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, hatte im März vom Gefängnis aus eine Audiobotschaft versandt, in der sie einen "großangelegten Krieg gegen Frauen" in der Islamischen Republik Iran anprangerte. Anfang Juni weigerte sie sich, an der Anhörung zu dem Gerichtsverfahren gegen sie wegen "Propaganda gegen den Staat" vor dem Revolutionsgericht in der Hauptstadt Teheran teilzunehmen.