Es war am letzten Tag des vergangenen Jahres, als der iranische Brigadegeneral Behruz Esbati in einer Teheraner Moschee ungewohnt klare Worte fand. Esbati war zuvor in Syrien stationiert, vermutlich in einer leitenden Funktion bei der dortigen Operation seines Landes. Bis die ein plötzliches Ende fand. Jetzt benennt er den Schuldigen dafür, dass das Assad Regime dort gefallen war - und sowohl Teheran als auch Moskau ziemlich alt aussehen ließ.