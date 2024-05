Iran: Präsident Raisi bei Helikopterabsturz gestorben

Staatsmedien: Unfall von Hubschrauber mit Irans Präsident an Bord

Zuvor hatten Rettungskräfte nach stundenlanger Suche die Absturzstelle erreicht. Der Chef des iranischen Roten Halbmondes, Pirhossein Kolivand, erklärte im staatlichen Fernsehen, Rettungsmannschaften hätten das Wrack des abgestürzten Helikopters erreicht. "Wir können die Trümmer sehen und die Situation sieht nicht gut aus." Es gebe "keine Lebenszeichen" an der Absturzstelle.

Suche nach verunglücktem Helikopter im Iran: Rettungsmannschaften durchkämmten am Sonntag bei dichtem Nebel eine bewaldete Gebirgsregion im Nordwesten des Landes.

Auch Irans Außenminister an Bord des Helikopters

Irans staatliche Nachrichtenagentur Irna meldete, dass Raisi in einem in den USA hergestellten Hubschrauber vom Typ Bell 212 unterwegs war. An Bord war neben Raisi auch Außenminister Hossein Amirabdollahian.