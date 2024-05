Iran: Präsident Raisi nach Helikopter-Vorfall wohl vermisst

Bei einem Hubschrauberflug mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi an Bord hat es offenbar einen Vorfall gegeben. Laut der Nachrichtenagentur Reuters hat Irans Innenminister Ahmad Vahidi bestätigt, dass einer der Helikopter aus Raisis Flotte eine "harte Landung" gehabt hätte. Man warte noch weitere Details ab. Rettungsteams versuchten noch, den Hubschrauber zu erreichen. Das Wetter sei schlecht.

Vorfall nahe der Grenze zu Aserbaidschan

Laut iranischem Staatsfernsehen ereignete sich der Vorfall nahe der Stadt Dscholfa an der Grenze zu Aserbaidschan. Die Regionen ist gebirgig. Raisi hielt sich zur Einweihung eines Staudamms mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew in der Region auf. Der Damm ist der dritte, den die beiden Staaten am Fluss Aras gebaut haben. Zu Raisis Gefolge gehörte auch Außenminister Hossein Amirabdollahian.