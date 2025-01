Iran: Rapper Tataloo offenbar zum Tode verurteilt

Ein iranisches Gericht hat Medienberichten zufolge den wegen Blasphemie verurteilten Sänger Amir Tataloo in einem Berufungsverfahren zum Tode verurteilt. Die Zeitung "Etemad" berichtete am Sonntag in ihrer Onlineausgabe, das Oberste Gericht des Landes habe eine fünfjährige Haftstrafe aufgehoben und stattdessen die Todesstrafe verhängt.