Angriff im Iran: Zwei Richter des Obersten Gerichts getötet

Der Justizsprecher deutete an, dass die Tat mit den Fällen der Richter in Verbindung stehen könnte. Im vergangenen Jahr habe die Justiz umfangreiche Anstrengungen unternommen, um Spione und terroristische Gruppen zu identifizieren, was Zorn und Unmut unter den Feinden der Islamischen Republik hervorgerufen habe, sagte er.