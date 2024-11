Mit "Tod Amerika"-Rufen startet der Iran in den Tag der US-Wahlen . Am Schrein Imam auf dem großen Friedhof in Teheran findet am Dienstag wieder eine der zahlreichen Gedenkfeiern für Hassan Nasrallah statt, den Führer der schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon, der bei einer Militäroperation der Israelis im September getötet wurde. Frauen in schwarzer strenger islamischer Kleiderordnung werden hier eingeschworen auf Rache an Israel und dessen Hauptverbündete: die USA