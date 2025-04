USA und Iran: Trump will "außenpolitischen Triumph"

Seit Jahren wirft der Westen dem Iran vor, Atomwaffen bauen zu wollen. Teheran bestreitet das, reichert gleichzeitig aber zunehmend Uran an. 2018 waren die USA unter Präsident Donald Trump einseitig aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen. Die Folge: Teheran hielt sich nicht mehr an die Auflagen des Abkommens und überschritt Grenzwerte zur Uran-Anreicherung.

... wieso Trump auf einen Deal mit Teheran drängt:

Das Ziel, den Iran am Bau von Atomwaffen zu hindern, ist nicht neu. Dafür hätten sich die internationale Gemeinschaft und insbesondere die USA schon in der Vergangenheit eingesetzt, erklärt Gerlach. 2015 hatte sich der Iran bereiterklärt, sein Atomprogramm einzuschränken - nach langen Verhandlungen mit Vertragspartnern, darunter die USA, Deutschland, Frankreich, Russland und China. Das sogenannte Wiener Abkommen läuft formal im Oktober 2025 aus.

Und das bedeutet, man hätte in diesem Jahr noch die Chance, wenn die Iraner sich nicht an die Bestimmungen halten, einen Mechanismus zu aktivieren, der dann wieder automatisch zu Sanktionen der Vereinten Nationen führt.

... warum sich der Iran kompromissbereit zeigt

Im Vorfeld der Gespräche zeigte sich der Iran kompromissbereit. Dabei gehe es dem iranischen Regime vor allem darum, den eigenen Status zu sichern, sagt der Nahost-Experte. In den vergangenen zehn Jahren habe Teheran an Einfluss in der Region verloren. Zudem ist die iranische Wirtschaft in einem schlechten Zustand. Der Grund: vor allem die Sanktionen wegen seines umstrittenen Atomprogramms.