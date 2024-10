Iran: USA für mögliche israelische Vergeltung verantwortlich

Der Iran hat US-Präsident Joe Biden vorgeworfen, trotz amerikanischer Aufrufe zu Deeskalation im Nahen Osten stillschweigend einem israelischen Angriff auf die Islamische Republik zuzustimmen. Der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Amir Saeid Irawani, nannte Bidens Äußerung in einem Brief an UN-Generalsekretär António Guterres und den Schweizer Vorsitz des UN-Sicherheitsrats am Montag "zutiefst alarmierend und provokativ".