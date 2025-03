Doch die EU-Kommission will nicht, dass das irische Gesetz in seiner ursprünglichen Version in Kraft tritt. Was Irland plane, gehe teilweise über EU-Regeln hinaus, sagt eine Sprecherin der EU-Kommission ZDFheute. Irland solle dafür sorgen, dass das Gesetz mit den Regeln der EU "in Einklang steht". Denn Brüssel will bei dem Thema keine nationalen Alleingänge.