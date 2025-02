Lager mit IS-Anhängern in Syrien: Unkontrollierte Rückkehr?

Es ist ein Lager in der syrischen Wüste, das manche den "kleinen Islamischen Staat" nennen: In der Zeltstadt Al-Hol leben streng bewacht rund 37.000 Menschen, meist Familien von Angehörigen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Darunter sind auch 13 deutsche Frauen und Kinder, wie die Lager-Leiterin Jihan Hanan gegenüber ZDF frontal berichtet. Nun könnte es zu massiven Sicherheitsproblemen kommen, weil die Finanzierung wichtiger Dienstleister auf der Kippe steht. Auch die Bundesregierung beendete die Finanzierung eines Projekts.