Israel: Demokratie durch Feinde im eigenen Land gefährdet?

Sie werden dabei gefilmt und die Szenen über Social-Media-Kanäle verbreitet. "An der Grenze zur Anarchie", so nennt Israels oberster General Herzi Halewi die Geschehnisse. Und plötzlich bricht sich eine politische Diskussion in der Gesellschaft Bahn, die sich eigentlich gerade auf einen möglichen Krieg gegen die schiitische Hisbollah Miliz im Libanon und eine drohende weitere Eskalation mit dem Erzfeind Iran vorbereitet.